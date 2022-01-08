قطع الكهرباء عن بعض المناطق بمدينة بنى سويف 3 ساعات لإجراء أعمال صيانة.. غدا

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن قطاع كهرباء بنى سويف، أنه تقرر فصل التيار عن مناطق "البشري، جزء من حي الرمد، جزء من شارع صلاح سالم" بمدينة بني سويف، وذلك غدا الأحد 9 يناير الجاري، اعتباراً من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 11 صباحا، لإجراء الصيانة الدورية لمغذى الزراعة.

ويتوجه القطاع، في بيان له، بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة، بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.