قبل ما تشغل الدفاية تأكد من سلامتها لتجنب الماس الكهربائي. اقرأ التفاصيل

كتبت رحمة رمضان

يجب على كل مستخدم لجهاز الدفاية الكهربائية التأكد من سلامتها أولا قبل تشغيلها وذلك لتجنب حدوث أى حوادث ناتجة عن سوء استخدام الدفاية الكهربائية التى تسبب أحيانا فى اندلاع الحرائق وتهدد حياة المواطنين.

وفيما يلي بعض النصائح الهامة للحماية من مخاطر الدفاية الكهربائية و تجنب التعرض للحرائق، وهى كالاتي:

1-التأكد من سلامة الدفاية من خلال مراجعة القاطع الأوتوماتيكي لفصل التيار حال وجود ماس كهربائي بداخلها .

2-التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية واستخدام اسلاك ومعدات كهربائية من ماركة معروفة ونوع جيد.

3- عدم مرور تمديدات الأسلاك تحت الفراش أو السجاد حتى لا تتسبب بحريق لا قدر الله.

4-تجنب استخدام التوصيلات الكهربائية من مصدر واحد.

5- لا تضع الدفايات على قطع الأثاث (الخزانات – الطاولات) القابلة للاشتعال و الا تقل المسافة بين الدفاية والمفروشات عن متر علي الاقل.

6-عدم استعمالها كأداة للاشتعال أو التسخين او تجفيف الملابس.

7-يراعى فصل التيار الكهربائي عن الدفاية عند وصول تدفئة المكان الي الدرجة المطلوبة خاصة اثناء النوم.