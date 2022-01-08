فلسطينيات يتبرعن بذهبهن من أجل إعمار مسجد فى بيت لحم

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تبرعت فلسطينيات بخواتمهن المصنوعة من الذهب؛ دعمًا منهن لحملة تبرعات من أجل إعمار مسجد فى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المُحتلة.

وقال قائمون على حملة جمع التبرعات، إن نساء قرية "مراح رباح" التى لا يتجاوز عدد سكانها ألفى نسمة، تبرعن بـ "41 خاتمًا من الذهب"، لتوسيع مسجد "الأتقياء" فى القرية.

وتداول الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعى الذهب والنقود التى تم التبرع بها، ولاقت هذه الخطوة ثناء وإشادة.

وبحسب القائمين على الحملة، فقد جمع أهالى القرية نحو نصف مليون شيكل، نحو (163 ألف دولار أمريكي)، لتوسيع مسجد القرية.