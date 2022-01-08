اليوم السابع
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السبت، 08 يناير 2022 08:28 م
أكرم القصاص
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فلسطينيات يتبرعن بذهبهن من أجل إعمار مسجد فى بيت لحم

السبت، 08 يناير 2022 07:00 م
فلسطينيات يتبرعن بذهبهن من أجل إعمار مسجد فى بيت لحم مصوغات ذهبية _ صورة أرشيفية
أ ش أ

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تبرعت فلسطينيات بخواتمهن المصنوعة من الذهب؛ دعمًا منهن لحملة تبرعات من أجل إعمار مسجد فى مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المُحتلة.

 

وقال قائمون على حملة جمع التبرعات، إن نساء قرية "مراح رباح" التى لا يتجاوز عدد سكانها ألفى نسمة، تبرعن بـ "41 خاتمًا من الذهب"، لتوسيع مسجد "الأتقياء" فى القرية.

 

وتداول الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعى الذهب والنقود التى تم التبرع بها، ولاقت هذه الخطوة ثناء وإشادة.

 

وبحسب القائمين على الحملة، فقد جمع أهالى القرية نحو نصف مليون شيكل، نحو (163 ألف دولار أمريكي)، لتوسيع مسجد القرية.

 

 


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إعمار مسجد فى بيت لحم

الضفة الغربية

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