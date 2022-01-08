عاوز تخس من غير ما تحس أضف هذه الأطعمة لنظام الكيتو الخاص بك

فاطمة ياسر

يرغب الكثير فى اتباع بعض الأنظمة الغذائية التى تهدف إلى التخلص من الوزن الزائد، ومن أشهرها الكيتو دايت، الذى يعتمد على التخلص من السكريات والكربوهيدرات لتشجيع الجسم على حرق الدهون، ويكون استخدام الدهون هو العامل الأساسى فى هذه الحمية.

وخلال التقرير التالي سنتعرف علي بعض الأطعمة المسموح بها خلال اتباع حمية الكيتو دايت، وفقا لموقع facty.

الأطعمة المسموحة خلال الكيتو دايت

- الجبن:

الجبن الغنى بالدهون والبروتين، وهما عنصران أساسيان في حمية الكيتو دايت، ولذا يمكنك تناول أي نوع كامل الدسم.

- الشيكولاتة الداكنة:

من المهم اختيار الشيكولاتة الداكنة التي تحتوي على 80% على الأقل من الكاكاو لتجنب تناول شيء يحتوي على الكثير من الكربوهيدرات والسكريات.

- الأفوكادو:

يحتوى الأفوكادو على نسبة عالية من الدهون وقليل الكربوهيدرات، لذا فهي وجبة خفيفة مثالية للكيتو.

- البيض المسلوق:

من أفضل الأشياء التي يمكن لأى شخص خلال اتباعه لحمية الكيتو القيام بها هو الاحتفاظ بعشرات من البيض المسلوق في الثلاجة في جميع الأوقات، فهي وجبة خفيفة مثالية للكيتو لأنها غنية بالبروتين وخالية من الكربوهيدرات.