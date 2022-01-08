شبورة ضبابية كثيفة تغطى سماء مدينتى بورسعيد وبورفؤاد.. وطقس شديد البرودة

بورسعيد محمد فرج

شبورة ضبابية كثيفة تغطى سماء مدينتى بورسعيد وبورفؤاد لليوم الثانى على التوالى، وسط سماء غائمة حجبت أشعة الشمس تماماً فضلاً عن إنعدام الرؤية .

ورصدت عدسة اليوم السابع الشبورة الضبابية التى تغطى سماء مدينتى بورسعيد وبورفؤاد وانعدام الرؤية فى الشوارع والميادين وسط شلل فى حركة المواصلات .

ومن جانبها وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم السبت، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحرى والقاهرة.

ومن ثم تسببت التقلبات الجوية والطقس السيئ فى إعلان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أن هناك استعدادات مكثفة وجاهزية تامة من جميع الأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة التقلبات فى الأحوال الجوية التى يشهدها موسم الشتاء الحالي، وأشار إلى أن هناك انتشار لعدد كبير من سيارات الفاكيوم وشفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة، وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطوارئ.

وأشار المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية لرصد حالة الشارع والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واستمرار المتابعة الميدانية ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بالأمطار وسيارات شفط المياه والأطقم الفنية العاملة عليها، للتعامل الفوري للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات المياة بشوارع وميادين المحافظة فور تساقط الأمطار بالإضافة إلي ماتم من تطهير مصارف المياة وإنشاء بالوعات الأمطار.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بأن هناك خطة موسعة بجميع الأحياء ومدينة بورفؤاد للتعامل السريع مع أى طارىء قد ينتج عن سوء الأحوال الجوية، موضحاً أنه يتم المتابعة اللحظية لحالة الطقس، واستمرار التنسيق الكامل بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، مؤكداً أن الأوضاع بمدينة بورسعيد تسير بشكل جيد حتى الآن، مشيرا إلى استمرار رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى بغرفة عمليات المحافظة والأحياء لمواجهة حالة الطقس الغير مستقرة .



