شباب يزينون مكتبة سميرة موسى بزفتى ضمن مبادرة "بشبابها هتكون جنة"

الغربية مصطفى عادل

شهدت قرية سنبو الكبرى التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، قيام شباب مبادرة "بشبابها هتكون جنة" بالاشتراك مع الوحدة المحلية بالقرية برئاسة المهندس هانى الكفافي تزيين وتجميل مكتبة سميرة موسى.

وتمت أعمال تنظيف المكتبة داخلياً ودهانها من الخارج، كما تم تقليم أشجار الحديقة ودهانها، بالإضافة إلى دهان السور الخارجي للمكتبة وتمهيد الطرق المحيطة بها.

وأشاد محافظ الغربية بأعمال تجديد وتطوير مكتبة سميرة موسى بما يليق باسم العالمة الجليلة الذي تحمله المكتبة، مشيراً إلى أهمية تضافر جهود الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمتطوعين لتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري ، كما وجه المحافظ بضرورة حث الطلاب والمواطنين على زيارة المكتبة والاستفادة من قراءة الكتب والفعاليات التي يتم تنفيذها بها وانتهاج التردد على المكتبة كأسلوب حياة.