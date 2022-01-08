سيولة مرورية بالإسماعيلية بعد إعادة فتح 4 طرق بسبب زوال جزئى للشبورة.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من محافظة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس والسيولة المرورية بعدما قررت إدارة مرور الإسماعيلية بقيادة العميد عماد سرحان، إعادة فتح 4 طرق رئيسية وهو كل الطرق المؤدية ‏من وإلى محافظة الإسماعيلية بعد زوال جزئى للشبورة المائية الكثيفة التى كانت تتواجد على الطرق منذ مساء أمس.

وأعاد مرور الإسماعيلية فتح طريق "الإسماعيلية - القاهرة" وطريق "الإسماعيلية - بورسعيد" وطريق محور 30 يونيو، وطريق "الإسماعيلية - السويس"، بعد أن تم غلقها منذ مساء أمس نظرًا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية علي الطريق وحرصًا علي سلامة المواطنين أثناء السفر، وأهابت إدارة مرور الإسماعيلية قائدي السيارات بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسًا معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحرى والقاهرة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجات، بورسعيد الصغرى 10 العظمى 19، ودمياط الصغرى 11 والعظمى 19، والزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20، والإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20، والسويس الصغرى 11 والعظمى 18، والعريش الصغرى 10 والعظمى 20، ورفح الصغرى 09 والعظمى 20 درجة.