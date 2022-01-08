المرور يُعيد فتح 4 طرق بالإسماعيلية بعد زوال جزئى للشبورة.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

قررت إدارة مرور الإسماعيلية بقيادة العميد عماد سرحان، إعادة فتح 4 طرق رئيسية وهى كل الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية بعد زوال جزئى للشبورة المائية الكثيفة التى كانت تتواجد على الطرق منذ مساء أمس.

وأعاد مرور الإسماعيلية فتح طريق "الإسماعيلية - القاهرة" وطريق "الإسماعيلية - بورسعيد" وطريق محور 30 يونيو، وطريق "الإسماعيلية - السويس"، بعد أن تم غلقها منذ مساء أمس نظرًا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية علي الطريق وحرصًا علي سلامة المواطنين أثناء السفر.

وأهابت إدارة مرور الإسماعيلية قائدي السيارات القادمين إلي المحافظة من المحافظات الأخري بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسًا معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد شبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحرى والقاهرة.