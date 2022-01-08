درجات الحرارة اليوم السبت 8/1/2022 فى مصر

كتب محمود راغب





وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجات. تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت، طقسا معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائلا للدفء على شمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت، يشهد شبورة مائية كثيفةقد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحرى والقاهرة.وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجات.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 11 العظمى 21

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 19

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 08 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 10 العظمى 19

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 11 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 11 والعظمى 18

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 10 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 09 والعظمى 20

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 11 والعظمى 21

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 05 العظمى 21

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 09 والعظمى 21

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 02 والعظمى 17

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 12 والعظمى 22

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 23

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 22

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 07 والعظمى 21

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 06 والعظمى 22

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 06 والعظمى 22

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 09 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 07 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 15 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 16 والعظمى 23

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 15 والعظمى 22