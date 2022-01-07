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شبورة كثيفة غدا وأمطار غرب البلاد قد تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 10 درجات

الجمعة، 07 يناير 2022 01:54 م
شبورة كثيفة غدا وأمطار غرب البلاد قد تمتد للعاصمة والصغرى بالقاهرة 10 درجات شبورة كثيفة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد ، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ،  شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يشهد شبورة مائية كثيفة على قد تصل لحد الضباب على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة ، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد قد تمتد للوجه البحرى والقاهرة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت:  القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة 
 

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