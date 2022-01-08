اليوم السابع
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حبس الأم المتهة بإشعال النيران في نجلتها 4 أيام على ذمة التحقيقات بطنطا

السبت، 08 يناير 2022 07:35 م
حبس الأم المتهة بإشعال النيران في نجلتها 4 أيام على ذمة التحقيقات بطنطا حبس - ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أمرت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامها بإشعال النيران في نجلتها بعدما قامت بسكب بنزين عليها بسبب خلافات أسرية.
 
كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بوصول فتاة في العقد الثاني من العمر للمستشفى مصابة بحروق من الدرجات الثلاث، وتم تحويلها إلى مستشفى حروق كفر الزيات.
 
 
وكشف شهود عيان من جيران المجني عليها قيام والدتها بإشعال النيران فيها لشكها في سلوكها ووجود خلافات أسرية وتم ضبط الأم و اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وأمرت النيابة العامة بحبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
 
 
 
 

مدير أمن الغربية

طنطا

سيدة تشعل النيران في نجلتها

قرية الرجدية

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