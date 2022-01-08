جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة شخص في المرج

كتب عبد الرحمن سيد

يكثف رجال المباحث بالقاهرة، جهودهم لكشف ملابسات العثور على جثة شخص مصاب بطلق نارى في منطقة المرج، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص ، بدائرة قسم المرج، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بطلق نارى ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع فريق من رجال المباحث لاقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.