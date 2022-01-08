جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية

كتب محمود عبد الغنى

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبني الركاب رقم ٢ بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحى ربيع من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البيطرية بالمخالفة لقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955 .

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين علي رحلة الطائرة الأوكرانية القادمة من كييف استوقف محمد محمود إبراهيم عمر مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء أوبضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد جمال الدين أحمد مأمور الجمرك والذي تلاحظ له وجود عبوات كرتونية في إحدي حقائب الراكب .

وبالعرض على، أحمد سيد عافيه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف محمد سمير مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 562 شريط خاصة بالأدوية البيطرية قام الراكب بوضع أضعاف الشرائط في كل عبوة .

قرر صبحي ربيع جابر مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 8 لسنة 2022 ، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .