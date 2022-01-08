اليوم السابع
Ads
السبت، 08 يناير 2022 01:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توقف حركة المعديات بقناة السويس في بورسعيد بسبب الشبورة

السبت، 08 يناير 2022 01:11 ص
توقف حركة المعديات بقناة السويس في بورسعيد بسبب الشبورة توقف حركة الملاحة
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
توقفت حركة المعديات بمجري قناة السويس الملاحي في محافظة بورسعيد، في الساعة الأولى من صباح اليوم السبت، وذلك بسبب الشبورة الكثيفة. 
 
 
كما تم إغلاق جميع الطرق السريعة فى محافظة بورسعيد والمؤدية إلى محافظات الإسماعيلية ودمياط، وكذلك محور 30 يونيو وشارع محمد علي.
 
أعلنت إدارة مرور بورسعيد، مساء أمس الجمعة، عن إغلاق طريق الخروج من  بورسعيد إلى دمياط، نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية علي الطريق وحرصا علي سلامة المواطنين أثناء السفر. 
 
كما كانت إدارة مرور بورسعيد، قد أعلنت قبل ذلك، عن إغلاق طريق الخروج من  بورسعيد إلى الإسماعيلية، وطريق محور 30 يونيو، نظرا لوجود شبورة كثيفة وانعدام الرؤية علي الطريق وحرصا علي سلامة المواطنين أثناء السفر. 
 
وتهيب إدارة المرور، بقائدي السيارات القادمين إلى محافظة بورسعيد من المحافظات الأخري بضرورة توخي الحذر وعدم السرعة .
 
 
 
 
 

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الشبورة

الطقس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة