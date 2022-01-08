اليوم السابع
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تحرير 3860 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق السريعة خلال 24 ساعة

السبت، 08 يناير 2022 10:00 م
تحرير 3860 مخالفة مرورية متنوعة بالطرق السريعة خلال 24 ساعة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.
 
وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 3860 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1235 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و121 مخالفات السير بدون تراخيص، و14 مخالفة عن الدراجات النارية، و 12 مخالفة موقف عشوائى، و 42 مخالفة لشروط التراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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الطرق السريعة

اخبار الحوادث

رصد المخالفات

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