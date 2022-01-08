اليوم السابع
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تجديد حبس المتهم بقتل سيدة "الشيخ زايد" 15 يومًا

السبت، 08 يناير 2022 02:17 م
تجديد حبس المتهم بقتل سيدة "الشيخ زايد" 15 يومًا حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفري

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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر حبس المتهم بقتل سيدة بمدينة الشيخ زايد 15 يوما على ذمة التحقيقات، واعترف المتهم بقتلها بعدما سدد لها عدة طعنات، عندما اكتشفت المجنى عليها سرقته لمسكنها، حيث كانت تربطها به علاقة.

 

واصطحب فريق من النيابة العامة لمكان الجريمة وأعاد تمثيلها، وخاطبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعى لإفادتها بنتائج تشريح جثة المجنى عليها، لبيان ما به من إصابات أسفرت عن مقتلها، لاستكمال التحقيقات فى القضية.

 

وأضاف المتهم أنه كان يتردد على المجنى عليها، لوجود معرفة سابقة بينهما، وأنه لمروره بضائقة مالية قرر سرقتها، مشيرا إلى أنه لم يخطط لقتلها، لكنه فوجئ بها خلال سرقته مسكنها، فسدد لها طعنات خشية افتضاح أمره.

 

وأرشد المتهم عن سلاح الجريمة، كما أجرى مناظرة لكيفية ارتكابه الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 

 وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة سيدة داخل شقة بمدينة الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة سيدة تحمل جنسية دولة أجنبية.

 

وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمسرح الجريمة، وتم التحفظ على عينة من دماء المجنى عليه، كما تم فحص محتويات الشقة لبيان وجود مسروقات من عدمه.

 

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة الخاصة بالمحلات التجارية، والمنشآت المحيطة بشقة الضحية، لرصد المترددين عليها، كما تم الاستماع لأقوال عدد من الجيران، بالإضافة إلى فحص هاتفها المحمول، وآخر المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة لها.

 

وكشفت تحريات رجال المباحث أن عامل وراء ارتكاب الجريمة بدافع السرقة،وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


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