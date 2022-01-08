الإدارة العامة للمرور تخصص أرقاما هاتفية للإبلاغ عن حوادث الشبورة

كتب عبد الرحمن سيد

ناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بتوخى الحذر عند القيادة فى الشبورة المائية التى تضرب الطرق الصحراوية والسريعة المؤدية فى الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، وتحثهم على الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة أمان كافية بين السيارات، وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة.

وتنشر الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة السائقين الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث ناتجة عن الشبورة المائية وفى هذه الحالة على قائدى السيارات الاتصال بالرقم 01221110000.

كما خصصت الإدارة العامة لمرور القاهرة أرقاما للإغاثة هى "136 / 01155554444" حيث تستقبل البلاغات وإخطارات المواطنين غرف عمليات المرور ليتم انتقال الخدمات إلى الأماكن التى توجد بها معوقات.

وخصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة خطا ساخنا للإبلاغ عن أى معوقات مرورية وهو 01205344444، مع تجهيز غرف عمليات تتقلى الاتصالات عبر الخط الساخن 114.