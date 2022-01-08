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الإدارة العامة للمرور تخصص أرقاما هاتفية للإبلاغ عن حوادث الشبورة

السبت، 08 يناير 2022 07:00 ص
الإدارة العامة للمرور تخصص أرقاما هاتفية للإبلاغ عن حوادث الشبورة الشبورة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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ناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بتوخى الحذر عند القيادة فى الشبورة المائية التى تضرب الطرق الصحراوية والسريعة المؤدية فى الساعات الأخيرة من الليل والساعات الأولى من الصباح، وتحثهم على الالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة أمان كافية بين السيارات، وبعضها خشية حدوث انزلاق لأى سيارة.
 
وتنشر الإدارة العامة للمرور عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، لمساعدة السائقين الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث ناتجة عن الشبورة المائية وفى هذه الحالة على قائدى السيارات الاتصال بالرقم 01221110000.
 
كما خصصت الإدارة العامة لمرور القاهرة أرقاما للإغاثة هى "136 /  01155554444" حيث تستقبل البلاغات وإخطارات المواطنين غرف عمليات المرور ليتم انتقال الخدمات إلى الأماكن التى توجد بها معوقات.
 
وخصصت الإدارة العامة لمرور الجيزة خطا ساخنا للإبلاغ عن أى معوقات مرورية وهو 01205344444، مع تجهيز غرف عمليات تتقلى الاتصالات عبر الخط الساخن 114.

وتتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال، وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وشكلت الإدارة العامة للمرور غرفة عمليات طارئة لمواجهة آثار الشبورة المائية المتوقع أن تخيم على عدد كبير من الطرق، اعتبارًا من الساعات المتأخرة من كل ليلة وحتى صباح اليوم التالى، بعد توقعات الارصاد الجوية بظهور شبورة كثيفة، وتعمل غرفة العمليات، ستنسق مع كل إدارات المرور بالمحافظات، فى إطار خطة مرورية كبيرة لمواجهة آثار الشبورة، والتعامل مع ما قد تتسبب فيه من توقف الحركة المرورية أو وقوع حوادث سير.

 


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