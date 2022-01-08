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استكمال محاكمة محاميى كريم الهوارى بتهمة إتلاف كاميرات حادث "الشيخ زايد" اليوم

السبت، 08 يناير 2022 06:45 ص
استكمال محاكمة محاميى كريم الهوارى بتهمة إتلاف كاميرات حادث "الشيخ زايد" اليوم محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تستكمل اليوم السبت محكمة جنح الشيخ زايد نظر جلسات محاكمة محاميي "كريم الهوارى"، المتهمين بانتحال صفة والشروع فى الحصول على كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم "الشيخ زايد"، المتهم فيه الهوارى.
 
ويواجه المتهمان في القضية عقوبات منصوص عليها في المادة 155 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن من انتحل صفة أو وظيفة من الوظائف العمومية، بدون إذن حكومي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات.
 
كما يواجهان اتهامات بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 7 سنوات على السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.
 
وكانت جهات التحقيق بمدينة 6 أكتوبر أمرت بحبس المحاميين المتهمين بمحاولة الحصول على تسجيلات كاميرات المراقبة التى سجلت حادث تصادم الشيخ زايد وإتلافها 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث واجهت النيابة العامة المتهمين بأقوال مالك المنزل، ونفيا صحة الاتهامات أمام جهات التحقيق.
 
ونفى المتهمان فى التحقيقات ما نسب إليهما من اتهامات، وأكدا توجههما إلى المكان المذكور، من أجل تصوير كاميرات المراقبة المثبتة على الفيلا، لتقديم طلب لجهة التحقيق، بتفريغ تلك الكاميرات وإرفاق نتائج التفريغ بالتحقيقات، كما نفى المتهمان فى التحقيقات انتحالهما صفة قضائية، أو سعيهما للحصول على كاميرات المراقبة، أو إتلافها.

كريم الهوارى

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اليوم السابع بلس

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