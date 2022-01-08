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استعدادات جامعة القاهرة لامتحانات التيرم الأول أبرزها مراعاة التباعد الاجتماعى

السبت، 08 يناير 2022 04:30 ص
استعدادات جامعة القاهرة لامتحانات التيرم الأول أبرزها مراعاة التباعد الاجتماعى امتحانات طلاب الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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أنهت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021 - 2022، والتي تنطلق هذا الشهر طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، ويؤديها نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفيما يلى ينشر اليوم السابع أبرز استعدادات جامعة القاهرة لـ"امتحانات الفصل الدراسى الأول:
 
1- تم توفير قاعات لتستوعب أعداد الطلاب وبما يحقق التباعد الاجتماعي الآمن.
2- توفير أطقم طبية وتمريض بكل الكليات.
3- إعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي.
4- الاستعانة بالكواشف الحرارية.
5- توفير وبوابات التعقيم على مداخل الجامعة والكليات للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد.
6- التأكد من استيفاء أماكن إجراء الامتحانات للضوابط المقررة للوقاية من حيث التهوية ومراعاة التباعد الاجتماعي والسلامة.
7- ترك مدة كافية بين امتحانات المواد تيسيرًا على الطلاب.
8- تم تشكيل لجنة طبية للوقاية ومكافحة العدوى بلجان الامتحانات.
9-  توفير سيارات الإسعاف بالحرم الجامعي وبالكليات خارج الحرم للتعامل الطبي السريع.
10- تشكيل لجنة عليا في إدارة الجامعة لمتابعة تنفيذ القواعد والإجراءات الاحترازية المقررة بشكل يومي من خلال اللجان العليا المشكلة بكل كلية.

جامعة القاهرة

امتحانات الفصل الدراسى الأول

اخبار مصر

التعليم العالى

كورونا

امتحانات التيرم الاول

اليوم السابع بلس

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