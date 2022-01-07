اليوم السابع
Ads
الجمعة، 07 يناير 2022 01:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

حقوق القاهرة تعلن أرقام الجلوس وأماكن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول

الجمعة، 07 يناير 2022 11:30 ص
حقوق القاهرة تعلن أرقام الجلوس وأماكن أداء امتحانات الفصل الدراسى الأول جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الموقع الرسمى لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ، عن إتاحة ارقام الجلوس لطلاب الكلية سواء القسم العربى أو الانجليزى ، وكذلك أماكن أداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول .
 
وأوضح الموقع الرسمى لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، تعليمات البحث عن رقم الجلوس حيث أكدت الكلية أنه على الطلاب أثناء الحصول على رقم الجلوس إذا كان الاسم يحتوى على حرف الالف عدم كتابة أى همزات به خلال البحث وكذلك  إذا كان الاسم يحتوى على حرف الياء عدم كتابته بنقط بالإضافة إلى إذا كان الاسم يحتوى على (ؤ) يجب كتابته بدون همزة (و) وإذا كان يحتوى الإسم على حروف "ة _ه " يجب المحاولة بالحرفين .
 
وتواصل  كلية الحقوق بجامعة القاهرة امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الاحد المقبل حيث يؤدى طلاب الفرقة الأولى امتحان مادة مدخل العلوم القانونية .
 
 

اخبار مصر

التعليم العالى

جامعة القاهرة

امتحانات الفصل الدراسى الأول

حقوق القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

10 آلاف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الأول بـ"تربية عين شمس"

الأربعاء، 05 يناير 2022 02:14 م

أيام وينطلق ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الأول بجامعة ومعاهد الأزهر.. الاختبارات الفعلية 15 يناير.. "البابل شيت" فى انتظار طلاب بعض الكليات.. ومنع دخول المحمول حتى لو مغلق.. وارتداء الزى اللائق بالأزهر شرط

الأربعاء، 05 يناير 2022 05:00 ص

جامعة القاهرة: امتحانات الفصل الدراسى الأول تجمع بين نظامى الأونلاين والحضور

الأحد، 02 يناير 2022 10:16 ص

انطلاق أعمال الامتحانات للفصل الدراسى الأول بجامعة سوهاج

السبت، 01 يناير 2022 01:28 م

اليوم ..انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بحقوق حلوان

السبت، 01 يناير 2022 05:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة