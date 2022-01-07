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محافظ بورسعيد يترأس وفدًا لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.. صور

الجمعة، 07 يناير 2022 12:07 م
محافظ بورسعيد يترأس وفدًا لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد.. صور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدًا، اليوم الجمعة، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد "الميلاد المجيد"، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل".

واستقبل الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، المحافظ والوفد المرافق لهم بباقة الورود، في الوقت الذي أعرب المحافظ عن اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، مؤكدا أن مصر ستظل على قلب رجل واحد وسيظل قطبي الأمة المسلمين والمسيحين أخوة يتشاركون الأعياد والأحزان على حد السواء، وأن المجتمع المصري يتكون من نسيج صلب لم ولن تنجح قوى الشر من أعداء الوطن في زعزعته أو إثارة الفتنة بين صفوفه.

وضم الوفد كلا من اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والشيخ جمال عواد، وكيل وزارة الأوقاف، وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، وعددا من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالي بورسعيد.

جانب من الحضور بالكنائس
جانب من الحضور بالكنائس

 

جانب من الحضور في الكاتدرال
جانب من الحضور في الكاتدرال

 

جانب من حضور النواب
جانب من حضور النواب

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