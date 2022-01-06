محافظ بورسعيد يقدم التهنئة بحلول عيد الميلاد بالكنيسة الإنجيلية.. فيديو وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تليفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، مساء اليوم الخميس، من الكنيسة الانجيلية بنطاق حي العرب في محافظة بورسعيد، لتقديم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية لتهنئة حلول عيد الميلاد المجيد.

وزار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الخميس، عددا من كنائس المحافظة، لتهنئة الأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وأكد المحافظ، بكلمته خلال جولته لتهنئة الأقباط بالكنيسة الإنجيلية وكنيسة مريم العذراء وكنيسة ماري مرقص، على أن المجتمع المصري يتكون من نسيج صلب لم تنجح قوى الشر من أعداء الوطن في زعزعته أو إثارة الفتن بين صفوفه، مشيرًا إلى أن المصريين دائمًا يقدمون دروسًا في ثقافة التعايش في الوطن الواحد، مما يساهم في نهضة الدولة وتقدمها، وإلى أن هذه المناسبات العظيمة تؤكد على الوحدة والنسيج الوطني الواحد بين المصريين والذي يتجلى فى مشاعر الاحتفال بين جميع أبناء مصر، الذين يحتفلون سويًا في جميع المناسبات والأعياد.

ودعا محافظ بورسعيد أن يكون العام الجديد عام رخاء وتنمية وتقدم على مصرنا الحبيبة، وأن ينعم الله على مصر وشعبها بالأمن والاستقرار، وأن يوفق القيادة السياسية لاستكمال مسيرة الازدهار والتنمية.

وكثفت مديرية أمن بورسعيد، برئاسة اللواء حسني عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، من تواجدها بمحيط الكنائس، ووضعت بوابات إلكترونية على مداخلها، فضلًا عن تواجد خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية، وفرضت إدارة المرور كردونًا أمنيًا مشددًا بمحيط الكنائس لحظر تواجد أي سيارات، في الوقت الذي تجوب عدد من الدوريات المتحركة كافة شوارع المدينة الساحلية والميادين الرئيسية.



المحافظ في الكنيسة الانجيلية



قيادات الأزهر والأوقاف في الكنيسة الانجيلية