الجيزة تزيل منشآت مخالفة بنادى المعلمين تحجب رؤية النيل فى شارع البحر الأعظم

كتب ـ سيد الخلفاوى

أزالت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب، أسوار ومنشآت مخالفة بنادي المعلمين تحجب رؤية النيل، وذلك بمتابعة ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب .

كما واصلت محافظة الجيزة أعمال إزالة عدد من المخالفات البنائية التابعه للمطاعم والمنشآت المطلة علي النيل بشارع البحر الأعظم وتنفيذ أعمال تنسيق عام لمسار الطربق وتوحيد الشكل العام للأسوار بالطريق.

جاء ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال متابعة أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة والتي وجه خلالها المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بإزالة بعض المنشآت والاسوار التابعة للنوادي والمطاعم المطلة علي النيل لما تسببه من حجب لرؤية النيل ومخالفة للتراخيص الممنوحة في ذلك الشأن .