اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 04:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الجيزة تزيل منشآت مخالفة بنادى المعلمين تحجب رؤية النيل فى شارع البحر الأعظم

الأحد، 26 ديسمبر 2021 03:06 م
الجيزة تزيل منشآت مخالفة بنادى المعلمين تحجب رؤية النيل فى شارع البحر الأعظم محافظة الجيزة - أرشيفية
كتب ـ سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أزالت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب، أسوار ومنشآت مخالفة بنادي المعلمين تحجب رؤية النيل، وذلك بمتابعة ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب .
 
كما واصلت محافظة الجيزة أعمال إزالة عدد من المخالفات البنائية التابعه للمطاعم والمنشآت المطلة علي النيل بشارع البحر الأعظم وتنفيذ أعمال تنسيق عام لمسار الطربق وتوحيد الشكل العام للأسوار بالطريق.
 
جاء ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، خلال متابعة أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة والتي وجه خلالها المحافظ رئيس حي جنوب الجيزة بإزالة بعض المنشآت والاسوار التابعة للنوادي والمطاعم المطلة علي النيل لما تسببه من حجب لرؤية النيل ومخالفة للتراخيص الممنوحة في ذلك الشأن .
 

الجيزة

شارع البحر الاعظم

تعديلت النيل

نادي المعلمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة