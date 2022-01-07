كل ما تريد معرفته عن نقص فيتامين سى بالجسم من أعراض وعلاج

كتبت ميرفت رشاد

هل أنت شخص يتعرض للكدمات بسهولة شديدة؟ هل يستغرق جسمك وقتًا طويلاً للشفاء من الجروح؟ هل تنزف لثتك بسهولة إذا قمت بتنظيف أسنانك بشدة؟.. إذا كانت الإجابة على كل هذه الأسئلة بنعم فربما تكون مصابًا بنقص فيتامين سي، والذى يُعرف أيضًا باسم الإسقربوط، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أعراض وعلاج نقصه فى الجسم وذلك وفقا لموقع "food ndtv".

ما هو نقص فيتامين سي؟

نقص فيتامين سي هو حالة طبية نادرة وتحدث بسبب نقص تناول فيتامين سي من خلال الأغذية الغنية به، أو المكملات الغذائية المختلفة، وهناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها منع نقص فيتامين سى باتباع عادات الأكل البسيطة في المنزل.

ما هى أعراض نقص فيتامين سى؟

- نزيف اللثة والأسنان

يميل نقص فيتامين سي إلى جعل أنسجة اللثة ضعيفة وملتهبة، حتى الضغط الخفيف يمكن أن يؤدي إلى نزيف اللثة.

- بطء التئام الجروح

يوفر الكولاجين القوة والبنية للجلد، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين سي إلى إبطاء معدل تكوين الكولاجين ، مما يجعل الجروح تلتئم ببطء.

- إعياء

يمكن لنقص فيتامين سي أن يجعل الناس يشعرون بالإرهاق، هو أحد الأعراض الأولى التي تحدث عند الأفراد.

- بشرة جافة

بما أن فيتامين سي غني بالكولاجين، وهو البروتين الذي يساعد في الحفاظ على صحة الجلد، فإن نقصه يمكن أن يؤدي إلى الحرمان منه.

ما هو علاج نقص فيتامين سي بالجسم؟

5 علاجات منزلية لمنع نقص فيتامين سي وهي:

- البابايا

غنية بالعناصر الغذائية المضادة للأكسدة مثل الكاروتينات والفلافونويد وفيتامين سي، معروفة أيضًا بخصائصها المضادة للبكتيريا.

- الطماطم

غنية بفيتامين سي، وتعتبر الطماطم مصدرًا جيدًا لفيتامين أ وفيتامين سي وهذان المكونان يساعدان الجسم على التخلص من الجذور الحرة الضارة في دمنا.

- الفراولة

ليست غنية بمضادات الأكسدة فحسب بل هي أيضًا مصدر جيد لفيتامين سي، محتوى فيتامين سي في الفراولة أكثر بقليل من البرتقال.

- بروكلي

يحتوى البروكلي على كمية جيدة من فيتامين سي، حيث يحتوى 100 جرام من البروكلي على ما يصل إلى 89 جرامًا من فيتامين سي، كما أنها من الخضروات منخفضة السعرات الحرارية هي مخزن من المعادن الأساسية المضادة للأكسدة.

فواكه غنيه بفيتامين سى