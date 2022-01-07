طالب يناشد الاتصالات توفير خط أرضى فى منزله بالمنوفية.. ورئيس المدينة يرد

أمنية فايد- المنوفية - محمد فتحى



أرسل القارئ أحمد رزق على شرف الدين والمقيم في منشأة سلطان مركز منوف محافظة المنوفية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص تركيب خط أرضى لمنزلة حتى يتمكن من توصيل الانترنت المنزلى والهام في دراسته حيث أنه طالب في كلية التمريض.

ومن جانبه أكد وحيد عبد ربه رئيس مجلس مركز ومدينة منوف بمحافظة المنوفية، أن القرية مدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة هذا العام وسوف يتم تركيب كافة الخطوط لتوصيل الخدمة لاكبر عدد ممكن من المواطنين . وأكد المهندس محمد لطفى مدير سنترال منوف بمحافظة المنوفية، أن المنطقة لايوجد بها شبكة ، وسوف يتم تركيب خطوط فى تلك المنطقة أثناء العمل بها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".