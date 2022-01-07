جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب 3267 علبة أدوية وقطع غيار سيارات

كتب - أحمد يعقوب

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة ل جمارك السلوم ، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية والبيطرية والأرز وقطع غيار السيارات بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وقالت مصلحة الجمارك ، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن سائق مصري يدعى س. ش.أ حاول تهريب أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 11830 لسنة 2021 صادر نهائي السلوم باسم شركة ا . للتصدير ومشمولها مستنديًا عبارة عن عدد يدوية جراكن وملابس وأثاث منزلي.

وأضافت المصلحة، أنه تبين وجود 6 كراتين بداخلها 3267 علبة أدوية بشرية محلية وأجنبية الصنع، و120 عبوة أدوية بيطرية أجنبية الصنع و400 كيلو أرز مصري و1707 طرد قطع غيار سيارات مختلفة الأنواع والمناشئ مخبأة أسفل المشمول بالسيارة، وبلغ إجمالي التعويضات الجمركية المستحقة 721 ألف و848 جنيها.

وقرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 1 لسنة 2022 وحجز المضبوطات وإيداعها بمخازن جمرك السلوم والإحالة للنيابة العامة لإعمال شئونها، يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.