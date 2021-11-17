جمارك السلوم تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية

أحمد يعقوب





فبناء على الإخبارية المقدمة من محمد منصور مأمور حركة الصادر ومحمد حنفي بالأمن الجمركي وإدارة البحث الجنائي مفادها اعتزام المدعو س.ر.ع ليبي الجنسية قائد سيارة تهرب أصناف مخالفة ضمن مشمول شهادة جمركية رقم 9836 لسنة2021 صادر السلوم باسم شركة غ . ل ومشمولها مستنديا عبارة عن شتلات زراعية. تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك السلوم برئاسة خالد الشبريسى، من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.فبناء على الإخبارية المقدمة من محمد منصور مأمور حركة الصادر ومحمد حنفي بالأمن الجمركي وإدارة البحث الجنائي مفادها اعتزام المدعو س.ر.ع ليبي الجنسية قائد سيارة تهرب أصناف مخالفة ضمن مشمول شهادة جمركية رقم 9836 لسنة2021 صادر السلوم باسم شركة غ . ل ومشمولها مستنديا عبارة عن شتلات زراعية.

وبالعرض على محمد إبراهيم مدير إدارة الصادر شكل لجنة من محمد منصور مأمور الحركة وسعيد عنب مدير التعريفة تحت إشراف جمال حامد مدير حركة الصادر، لمعاينة وكشف السيارة بساحة الصادر، فتبين وجود 789 كرتونة بإجمالى 778626 عبوة أدوية بشرية أصناف وأنواع مختلفة مخباة أسفل الشتلات الزراعية.

وقامت اللجنة بجرد وكشف الأدوية المضبوطة وذلك بمعاونة أحمد محمد مختار، عبد السلام محمد سعد ومحمد سعيد، وأحمد حامد نور الله وعيد زهران وسعيد علب مدير التعريقة ورضا ذكي مدير الإجراءات، وبلغت القيمة 5 ملايين و885 ألفا و517 جنيها، وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 11 مليونا و771 ألفا و34 جنيها.

قرر خالد الشبريسى مدير عام جمرك السلوم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 336 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وحرره الأستاذ محمد بدر الصباح.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك والدكتورة حنان شوقي رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.