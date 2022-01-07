تداول 418 طن بضائع عامة ومتنوعة و 459 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر، تداول 418 طن بضائع عامة ومتنوعة، و459 شاحنة و 90 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات 371 طن بضائع عامة و 202 شاحنة و 8 ملاكي.

كما شملت حركة الواردات 47 طن بضائع عامة و275 شاحنة و 82 ملاكي ويتواجد 12 سفن علي ارصفة الموانئ، حيث استقبل ميناء سفاجا السفينة دليلة بحمولة 67 شاحنة و 9 ملاكي والسفينة الحرية بحمولة 35 شاحنة و 53 ملاكي .

كما أستقبل السفينة امل بحمولة 66 شاحنة و11 ملاكي والسفينة بوسيدن اكسبريس بحمولة 84 شاحنة و 17 ملاكي وتم مغادرة السفينة الحرية بحمولة 77 شاحنة و 1 ملاكي والسفينة دليلة بحمولة 102 شاحنة و 6 ملاكي

كما استقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 25 شاحنة بحمولة 47 طن و2 ملاكي وتصدير 23 شاحنة بحمولة 371 طن و 1 ملاكي .

كما غادر ميناء السويس NAVIGATOR TAURUS فارغة متجهة الي الامارات .