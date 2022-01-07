مباشر ..شاهد قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة القديس يوسف فى الغردقة

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، لايف جديد من داخل كنيسة القديس يوسف بالغردقة أثناء قداس عيد الميلاد المجيد حيث ترأس القمص يوأنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، تحت إجراءات احترازية مشددة من حضور القداس.

وهنأ اللواء محي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، أقباط الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة بعيد الميلاد المجيد، وسط تشديدا أمنية مشددة، حيث قامت الأجهزة الأمنية بغلق الطريق من الاتجاهين بمحيط كنيسة القديس يوسف قبل إقامة قداس الصلاة.

من حانب آخر حرص محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، مساء الخميس، على زيارة كنيسة الدهار بمدينة الغردقة، لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، وكان في استقباله أسقف البحر الأحمر الأنبا ايلاريون.

قال محافظ البحر الأحمر في كلمته "نلتقي اليوم لنحتفل بذكرى السيد المسيح عليه السلام، الذي تتلخص رسالته في كلمة واحدة وهي الحب، كان أعظم شعار لدعوته في هتافه العظيم " الله محبة"، فرسالته هي السلام والحب.. فحيث يكون الحب يكون الله سبحانه وتعالى، وسيدنا المسيح عيسى وأمه السيدة مريم العذراء عليهما السلام قدما من بيت لحم في فلسطين إلى مصر وسافرا في ربوعها من رفح والعريش إلى تل بسطة في الزقازيق، وسمنود، ووادي النطرون، والمطرية، والزيتون، ومغاغه ودير الجرنوس، والقوصية التي اقاما فيها أطول فترة".

تابع المحافظ " أتقدم بالتهنئة لكم ولكل المصريين بذكرى ميلاد السيد المسيح الذي حلت بركته وبركه أمه العذراء على مصر كلها... فالمصريين على مر التاريخ كانوا نسيجًا واحدًا... وأمة متماسكة يشد بعضها بعضًا.... ونحن هنا اليوم لنؤكد حقيقة أن مصر للمصريين على اختلاف اديانهم وأن المواطنة هي الأساس وهي المعيار الحاكم والموحد لكل أفراد الشعب في هذا الوطن".