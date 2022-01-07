الرئيس اللبناني يستعرض مع رئيس الحكومة الدعوة لعقد مؤتمر للحوار الوطني

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استعرض الرئيس اللبناني ميشال عون، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الدعوة إلى الحوار الوطني بحثًا عن التوافق والتي أطلقها عون في كلمته للشعب اللبناني في السابع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي.



يأتي ذلك ضمن المشاورات التي بدأها رئيس الجمهورية، مع رؤساء الكتل النيابية تحضيرًا لمؤتمر الحوار الوطني بهدف البحث في عدد من المواضيع الأساسية التي أشار إليها عون في رسالته الأخيرة إلى اللبنانيين، وما يمكن أن يطرح من مواضيع أُخرى تندرج في إطار التوافق الوطني المطلوب في هذه المرحلة الدقيقة.



وقال ميقاتي، عقب اللقاء، إنه عبر عن رأيه لرئيس الجمهورية دون الافصاح عنه، مؤكدًا أن هناك استكمالاً للحديث.



وكان رئيس تيار المستقبل رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أنه أبلغ رئيس الجمهورية اعتذاره عن المشاركة في الحوار، داعيًا لأن يكون أي حوار بعد الانتخابات النيابية المرتقبة في منتصف شهر مايو المقبل.