البرتقال فاكهة شتوية مفيدة لمرض السكري وإنقاص الوزن

كتبت - ميرفت رشاد

خلال فصل الشتاء ، يعتبر البرتقال من الفاكهة الشائعة التي ستجدها في كل مكان تقريبًا، فهى فاكهة شتوية محملة بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، إلى جانب المذاق المنعش، ستحصل أيضًا على العديد من الفوائد الصحية الأخرى، يعتبر البرتقال من أفضل مصادر فيتامين سي، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف مما يجعله مفيدًا لفقدان الوزن، يمكن أن توفر لك إضافة البرتقال إلى نظامك الغذائي مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية بما في ذلك إنقاص الوزن وتحسين مستويات السكر في الدم التي تتحكم في صحة القلب وغيرها الكثير، وفقا لما نشره موقع " ndtv".

الفوائد الصحية لإضافة البرتقال إلى نظامك الغذائي

1. يدعم فقدان الوزن

إذا كنت تحاول إنقاص وزنك هذا الشتاء ، فيمكن أن يكون البرتقال جزءًا من نظامك الغذائي لفقدان الوزن، يحتوي البرتقال على نسبة عالية من الماء مما يجعله مفيدًا لفقدان الوزن، يحتوي أيضًا على الألياف التي يمكن أن تبقيك ممتلئًا لفترة أطول وتمنع استهلاك السعرات الحرارية الزائدة، يعتبر البرتقال أيضًا خيارًا رائعًا منخفض السعرات الحرارية كوجبة خفيفة في المساء.

2. التحكم في مستويات السكر في الدم

يعتقد معظم الناس أن مرضى السكر لا يستطيعون تناول الفاكهة، لكن ينصح بتناول الفاكهة بكميات محدودة، يمكن أن يكون البرتقال جزءًا من نظامك الغذائي لمرض السكري، يمكن أن يساعدك على إدارة مستويات السكر في الدم بشكل فعال، إذا كنت مصابًا بمرض السكر ، يمكنك إضافة البرتقال إلى نظامك الغذائي بكميات محدودة.

3. يحسن صحة الجلد

ربما لاحظت وجود مستخلص البرتقال في معظم منتجات التجميل، يحتوي البرتقال على فيتامين سي مما يجعله مفيدًا للغاية لصحة الجلد، ستؤدي إضافة البرتقال إلى نظامك الغذائي إلى تعزيز صحة الجلد، يمكنك أيضًا وضع قناع مُجهز بقشر البرتقال لتعزيز صحة البشرة.

4. تعزيز صحة القلب

البرتقال مفيد لصحة القلب أيضًا، تعمل الألياف والبوتاسيوم وفيتامين ج والكولين الموجودة في البرتقال على تعزيز صحة القلب، يمكن أن تساعدك إضافة البرتقال إلى نظامك الغذائي مع التغييرات الضرورية الأخرى في النظام الغذائي ونمط الحياة على التحكم في مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن يساعدك وجود البوتاسيوم في البرتقال أيضًا على التحكم في ارتفاع ضغط الدم.