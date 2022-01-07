اليوم السابع
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الجمعة، 07 يناير 2022 06:44 م
أكرم القصاص
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الأمم المتحدة: 103 إصابات بكورونا بين موظفينا في جنيف منذ نوفمبر الماضي

الجمعة، 07 يناير 2022 06:10 م
الأمم المتحدة: 103 إصابات بكورونا بين موظفينا في جنيف منذ نوفمبر الماضي الأمم المتحدة
أ ش أ

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قالت أليساندرا فيلوتشي المتحدثة باسم المقر الأوروبي للأمم المتحدة إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بين موظفي المنظمة في جنيف منذ نوفمبر الماضي بلغ 103 حالات ليبلغ إجمالي عدد الإصابات بين الموظفين منذ ظهور الوباء إلى 441 حالة.


من ناحيته، كشف طارق جساريفيتش المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، عن أن الرسالة الرئيسية للمنظمة في الوقت الحالي الذي يشهد ارتفاعًا كبيرًا في أعداد الإصابة بفيروس كورونا، تؤكد أنه حتى لو ثبت أن متحور أوميكرون يسبب أعراضًا أقل خطورة إلا أنه لا يجب وصفها بأنها معتدلة وذلك نظرًا للعدد الهائل لحالات الإصابة والذي يمكن أن يثقل كاهل النظام الصحي.


وأشار إلى أنه يبدو أن اللقاحات المتاحة فعالة في الوقاية من المرض الشديد بالفيروس، وذلك حتى مع المتحور الجديد؛ ولهذا تنصح المنظمة بالحصول عليها.


الأمم المتحدة

كورونا

جنيف

نوفمبر

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