اليوم السابع
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الأزهر والأوقاف يطلقان قافلة دعوية لمدينة الأمل "عزبة الهجانة" اليوم

الجمعة، 07 يناير 2022 03:00 ص
الأزهر والأوقاف يطلقان قافلة دعوية لمدينة الأمل "عزبة الهجانة" اليوم الاوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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تنطلق اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة لعلماء الأوقاف والأزهر، من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف إلى مدينة الأمل (عزبة الهجانة سابقًا)، بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف.
 
 
وتضم القافلة الدعوية 5 من علماء الأزهر الشريف و5 من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: 
 
"العمل شرف"، وهم: 
 
1. د / أيمن علي أبو عمر - وكيل الوزارة لشئون الدعوة - مسجد ضياء الحق
 
2. أ.د/ حسين سيد مجاهد حسن - الأستاذ بكلية الشريعة جامعة الأزهر - مسجد الحرمين 
 
3. د / محمد السيد نصار - مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - مسجد البشير النذير
 
4. الشيخ/ عماد أحمد عثمان أحمد - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد الدربي
 
5. د / عمرو محمد عبد الغفار الكمار - مدير عام الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة - مسجد العنود 
 
6. الشيخ/ أحمد عبد الله أحمد بكير - واعظ بمنطقة وعظ القاهرة - مسجد عباد الله الذاكرين 
 
7. الدكتور محمد الصغير إسماعيل محمد - مدير إدارة المقارئ - مسجد فتح الإسلام 
 
8. الشيخ/ عبد الرازق سيد عبد الرازق إبراهيم - واعظ بمنطقة وعظ القليوبية - مسجد العرايشية 
 
9. الشيخ / حسن عبد الكريم عسران - عضو الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة - مسجد الشهيد حمزة 
 
10. الشيخ/ محمد وجيه مبروك عبد العال - واعظ بمنطقة وعظ الجيزة - مسجد أنس بن مالك (الفتح)
 
 
 

قافلة دعوية

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عزبة الهجانة

مدينة الأمل

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