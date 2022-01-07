استمرار حصر المنازل المقامة على أملاك الدولة لبيعها بالمزاد العلنى بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة بالمحافظة والوحدة المحلية بغيتة وقسم الإشغالات والإعلانات بالمرور على المنازل المقامة على أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات عليها أنها "أملاك دولة وسوف تُباع بالمزاد العلني" وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة حصر جميع المنازل المقامة علي أراضي أملاك الدولة والتي لم يقدم أصحابها المتعديين بطلبات لتقنين أوضاعهم المخالفة بالإضافة إلي حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه التصالح وفرض هيبه الدولة وسيادة القانون على الجميع.

تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة لحصر المنازل التي لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل في منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، فضلاً عن حصر المنازل التي تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم.