اليوم السابع
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إصابة 16 فلسطينيًا بالرصاص المطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس

الجمعة، 07 يناير 2022 07:10 م
إصابة 16 فلسطينيًا بالرصاص المطاطى خلال مواجهات مع الاحتلال فى نابلس عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى
رام الله أ ش أ

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أصيب 16 فلسطينيًا بالرصاص المطاطى خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم  الجمعة  فى بلدتى (بيتا) و(بيت دجن) جنوب وشرق محافظة نابلس الواقعة فى شمال الضفة الغربية.

 

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، فى بيان، إن 10 مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي، اثنان منهم فى الرأس، كما أصيب 44 آخرين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، و5 نتيجة السقوط خلال المواجهات فى جبل صبيح المقابل لبلدة بيتا.

 

وأضاف أن قوات الاحتلال أعاقت عمل طواقم الإسعاف، وأغلقت الطرق المؤدية إلى منطقة المواجهات.

 

وفى قرية بيت دجن، أصيب 12 فلسطينيا بالرصاص المطاطي، فيما أصيب 20 آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

وتشهد مُحافظة نابلس على نحو خاص تصعيدًا غير عادى فى اعتداءات المستوطنين منذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" غير القانونية قبل أسبوعين.

 


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