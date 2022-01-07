إصابة نائب رئيس الإكوادور بفيروس كورونا

فاطمة شوقى

قالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية، إن نائب رئيس الإكوادور ألفريدو بوريرو فيجا، أثبتت إصابته بفيروس كورونا، على الرغم من أنه يعانى من أعراض خفيفة.

وذكر مكتب نائب الرئيس في بيان نشره عبر تويتر مفصلاً، أن "الرئيس الثاني تلقى جدول التطعيمات كاملاً ولديه الجرعة المنشطة". وهو الآن في عزلة منزلية وتحت إشراف طبي".

وأشارت الصحيفة إلى أن بوريرو أعرب فى تغريدة عن أسفه لإصابته على الرغم من اتباعه "جميع تدابير السلامة البيولوجية".

واختتم نائب الرئيس قائلاً: "لا يزال الوباء بيننا، فلنعتني بأنفسنا ونذهب للتطعيم. شكرًا لك على دعمك".

ووفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، سجلت الإكوادور 553.201 إصابة و33686 حالة وفاة بسبب كورونا منذ بداية الوباء.