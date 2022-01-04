لجنة الإنقاذ الدولية تطلق عملياتها في إكوادور لدعم 250 ألف فنزويلي

كتبت : هند المغربي

أعلنت لجنة الإنقاذ الدولية (IRC) عن إطلاق عملياتها في الإكوادور، لتوسيع استجابتها طويلة الأمد لأزمة فنزويلا، بهدف دعم أكثر من 25000 شخص.

ووفق بيان المنظمة الدولية " الإكوادور هي الدولة المضيفة الثالثة للفنزويليين حيث استقر أكثر من 400000 شخص منذ عام 2015. ومع ذلك ، خلال السنوات الماضية ، واجه الفنزويليون عقبات أكبر في الوصول إلى فرص كسب العيش والخدمات الأساسية نتيجة للتغييرات في سياسات الهجرة ، وارتفاع مستويات كراهية الأجانب أكد56٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع من قبل لجنة الإنقاذ الدولية أنهم يعانون من التمييز مرة واحدة على الأقل بالإضافة إلى تأثير COVID-19 ، الذي ترك أكثر من 740 الف شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

قالت ماريان مينجيفار ، مديرة الاستجابة للأزمات في فنزويلا في لجنة الإنقاذ الدولية (IRC): "لا تزال الحياة صعبة للغاية بالنسبة للفنزويليين، حتى بعد وصولهم إلى البلدان المجاورة. بينما استضافت دول أمريكا اللاتينية مثل الإكوادور عددًا كبيرًا - على الرغم من عدم كفاية التمويل والدعم الدوليين - فإن مزيجًا من سياسات الهجرة المختلفة والأنظمة الوطنية المرهقة وآثار COVID-19 تضع ضغوطًا على قدرتها على الاستجابة.

ودعت المسؤولة بالمنظمة الدولية المجتمع الدولي إلى تخصيص تمويل كافٍ يسمح بتطوير استجابة شاملة لأزمة فنزويلا، بناءً على احتياجات السكان في الأماكن التي يتواجدون فيها ".