5 أطعمة يجب تجنبها لتقليل خطر الإصابة بالسكري وفقدان دهون البطن

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى مشاكل صحية خطيرة مثل مرض السكري ويؤدي إلى احتفاظك بدهون البطن، والسكر ليس هو فقط المتهم الذي يسبب ارتفاع السكر في الدم، لكن هناك عدد من الأطعمة التي تخلق الجلوكوز بعد تناولها، وقد تبدو هذه الأطعمة اليومية في بعض الأحيان صحية، ولكنها قد تؤدي إلى ارتفاع السكر في الدم، نتعرف عليها فى هذا التقرير، وفقاً لجريدة "دايلي إكسبريس".

ارتفاع نسبة السكر في الدم لا يزيد فقط من خطر الإصابة بمرض السكري بل يساهم أيضًا في زيادة الدهون في البطن ويساهم تخزين الكثير من الدهون حول منطقة الوسط في زيادة الدهون الحشوية، وهي نوع عنيد من الدهون يلتصق بأعضائك ويمكن أن يسبب مشاكل صحية على المدى الطويل.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم لفترات طويلة من الزمن (على مدى أشهر أو سنوات) إلى تلف دائم في أجزاء من الجسم بما في ذلك العينين والأعصاب والكلى والأوعية الدموية.

لذلك ، من أجل تجنب مضاعفات ارتفاع السكر في الدم ، تحتاج إلى معرفة الأطعمة التي يجب تجنبها وما يجب استبداله.

5 أطعمة غنية بالسكر يجب تجنبها



الأطعمة السكرية هي سبب ارتفاع نسبة السكر في الدم ، ولكنها ليست دائمًا واضحة تمامًا، تعتبر الكربوهيدرات المُعالجة أيضًا خطرة جدًا على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم لأنه عندما يقوم الجسم بتفكيك الكربوهيدرات، فإنه ينتج الجلوكوز الذي يتم امتصاصه بعد ذلك عن طريق مجرى الدم ، مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، وإليكم 5 أطعمة غنية بالسكر يجب تجنبها:

الزبادي الحلو



غالبًا ما يمكن تعبئة الزبادي بالفواكه المليئة بالسكر، لذا تأكد من التحقق من الملصق بعناية.

بشكل عام ، يعتبر الزبادي اليوناني العادي خيارًا أفضل لأنه يحتوي على نسبة منخفضة من السكر ولكنه غالبًا ما يحتوي على نسبة عالية من البروتين.

الفاكهة المجففة



عندما يتم تجفيف الفاكهة ، يصبح محتواها من السكر أكثر تركيزًا.

الزبيب، على سبيل المثال، يمكن أن يحتوي على كربوهيدرات أكثر بأربعة أضعاف من العنب.

الفواكه الطازجة منخفضة السكر مثل التوت الطازج أو التفاح الصغير بديل أفضل بكثير.

رقائق البطاطس



البطاطس غنية بالكربوهيدرات بالفعل، لكن قليها في الزيت النباتي يجعلها غير صحية استبدل رقائق البطاطس المقلية بجزء من البطاطس المشوية.

حبوب الإفطار السكرية "الكورن فليكس"



تحتوي بعض الحبوب على نسبة عالية من السكر والكربوهيدرات ، بالإضافة إلى أنها توفر لك القليل جدًا من البروتين.

استبدل الحبوب السكرية بوجبة إفطار منخفضة الكربوهيدرات تحتوي على البروتين، مثل عجة البيض ، لتحافظ على شعورك بالشبع لفترة أطول.

الخبز الأبيض



يمكن أن يؤدي تناول أي شيء يحتوي على الدقيق الأبيض المكرر إلى زيادة مستويات السكر في الدم.

ويحتوي الخبز الأبيض المعالج أيضًا على مستويات منخفضة من الأليافو يعد الخبز الكامل الغني بالألياف خيارًا أفضل.