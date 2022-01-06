موسكو: لم تتم بعد مناقشة جدول أعمال لقاء "روسيا - الناتو"

موسكو أ ش أ

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، أنه لم تتم بعد مناقشة دقيقة لجدول أعمال جلسة مجلس "روسيا - الناتو"، التى ستنعقد يوم 12 يناير الجاري.

وقال جروشكو - فى تصريح صحفى - "إنه بسبب تصرفات حلف شمال الأطلسى لم تعد تُوجد بنية قادرة على التعامل مع هذا الأمر".ز مضيفا أنه "بعد الخطوات غير الودية التى اتخذها الناتو تجاه الوجود الدبلوماسى الروسى فى بروكسل، لم يعد لدينا أى ممثل معتمد لدى الحلف، ولا يوجد ممثلون لنا فى مجلس روسيا - الناتو".

وتابع "سنقوم بتشكيل وفدنا على أساس فهمنا للقضايا، التى ستطرح عليه"، موضحا أنه لم تتم مناقشة من سيمثل الناتو فى اللقاء، ولا من ستتم دعوتهم لحضوره، كما لم يتم مناقشة جدول أعمال الجلسة لغياب الآلية التى يمكنها بحث ذلك، لافتا إلى أن الحلف اتخذ فى وقت سابق قرار وقف كل نشاط مجلس "روسيا - الناتو" باستثناء الحوار السياسي.