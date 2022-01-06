اليوم السابع
Ads
الخميس، 06 يناير 2022 03:10 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

موسكو: لم تتم بعد مناقشة جدول أعمال لقاء "روسيا - الناتو"

الخميس، 06 يناير 2022 02:02 ص
موسكو: لم تتم بعد مناقشة جدول أعمال لقاء "روسيا - الناتو" سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى
موسكو أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو، أنه لم تتم بعد مناقشة دقيقة لجدول أعمال جلسة مجلس "روسيا - الناتو"، التى ستنعقد يوم 12 يناير الجاري.

 

وقال جروشكو - فى تصريح صحفى - "إنه بسبب تصرفات حلف شمال الأطلسى لم تعد تُوجد بنية قادرة على التعامل مع هذا الأمر".ز مضيفا أنه "بعد الخطوات غير الودية التى اتخذها الناتو تجاه الوجود الدبلوماسى الروسى فى بروكسل، لم يعد لدينا أى ممثل معتمد لدى الحلف، ولا يوجد ممثلون لنا فى مجلس روسيا - الناتو".

 

وتابع "سنقوم بتشكيل وفدنا على أساس فهمنا للقضايا، التى ستطرح عليه"، موضحا أنه لم تتم مناقشة من سيمثل الناتو فى اللقاء، ولا من ستتم دعوتهم لحضوره، كما لم يتم مناقشة جدول أعمال الجلسة لغياب الآلية التى يمكنها بحث ذلك، لافتا إلى أن الحلف اتخذ فى وقت سابق قرار وقف كل نشاط مجلس "روسيا - الناتو" باستثناء الحوار السياسي.

 


موسكو

روسيا

اخبار روسيا

روسيا – الناتو

أوكرانيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة