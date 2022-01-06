منشأة أبو عمر بالشرقية 2021.. تنفيذ مشروعات خدمية بـ6 ملايين و788 ألف جنيه

الشرقية - فريق المحافظات

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، للجهود والأنشطة المبذولة بنطاق مراكز ومدن المحافظة لتحقيق أعلى معدلات من الإنجاز للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين لكسب ثقتهم ونيل رضاهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بضرورة المرور الميدانى بالشوارع للوقوف على مستوى الخدمات العامة من خلال متابعة حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والإعلانات ورفع كفاءة الشوارع ورصفها ، وتنفيذ حملات إزالة للتعديات المخالفة على الأراضى الزراعية والمرور على المحال التجارية والمقاهى ومراكز الدروس الخصوصية للتأكد من حصولها على التراخيص وتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة كورونا ، فضلاً عن متابعة أعمال المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها بنطاق كل مركز لسرعة دخولها الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وخلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021 أوضح فيصل عبد الكريم رئيس مدينة منشأة أبو عمر أنه جارى تنفيذ أعمال مشروعات ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى فى برنامج الكهرباء تم شراء وتوريد ( كشافات ليد ) وشراء وتوريد أدوات ومهمات للإنارة العامة ، وفى النقل والمواصلات يتم رصف طرق منشأة أبو عمر بدءاً من الكيلو (8) على ترعة جندل السفلى حتى كوبرى أبو حامد وإستكمال رصف طريق (مدخل أبو سرحان) ورصف طريق ( منشأة أبو عمر – تل الدقيق ) المؤدى إلى مدرسة تل الدقيق.

وفى قطاع تحسين البيئة يتم عمل حوائط ساندة على مصرف تيمور بجوار كوبرى المصرية بدية من مدخل طريق تل الدقيق وعمل غرف خرسانية ثلاثية الأضلاع على ترعة جندل السفلى وشراء سيارة نظافة ( قلاب ) حمولة (7) طن ضمن الخطه الإستثمارية للعام بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و788 الف جنيه بنسبه تنفيذ 45٪.

كما قامت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر بتكثيف الحملات اليومية لرفع الإشغالات المخالفه لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع ، فضلاً عن رفع الإعلانات المخالفة، فتم تحرير 23 محضر الإشغال وإزاله 29 حاله إشغال وإجمالى عدد الإعلانات المخالفة التى تم إزالتها 48 وتحرير 6 محاضر لأصحاب الإعلانات غير المرخصة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما شنت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر حملات لإزالة التعديات المخالفه على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، فتم إزالة 26 حالة تعدى حرصاً على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة وتطبيق القانون على المخالفين.

وللحفاظ على جو بيئى صحى ونقى للمواطنين قامت رئاسة مدينة منشأة أبو عمر برفع 3600 طن قمامه سنوياً من المدينة خلال حملات اليومية التى تشنها رئاسة المدينة للحفاظ على جو بيئى صحى ونقى خالى من الفيروسات.