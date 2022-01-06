محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير القومية وطريق العشة وإنشاء متنزه أبو حسين

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال التطوير الجارية بامتداد شارع القومية وشارعى طلبه عويضة والمشير أحمد إسماعيل وشارع عمر بن الخطاب المتفرع من فلل الجامعة بمدينة الزقازيق.

اطمأن محافظ الشرقية على إنتظام سير الأعمال التمهيدية لرصف ورفع كفاءة شوارع المنطقة والتي من المقرر أن تبدأ أعمال الرصف الإسبوع القادم ، وذلك بعد أن تم بعد إزالة الجزيرة الوسطى ونقل محولات الكهرباء وأكشاك التليفونات تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها المدينة.

حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين للتعرف علي أرائهم بشأن أعمال التطوير الجارية بالمنطقة ، قائلا أنه فور الإنتهاء من تنفيذ الاعمال سيتم تخطيط الشوارع وتوحيد حركة السيارات طبقا للمخطط المروري المعتمد وذلك لفك الاختناقات المرورية بالمنطقة وتسهيل الحركة داخل مدينة الزقازيق مؤكداً أن العمل يسير بخطي ثابته نحو تطوير وتجميل منطقتي القومية وفلل الجامعة وشارع طلبة عويضة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وشدد محافظ الشرقية على رئيس حي ثان بإزالة الجزيرة الوسطى بشارع عثمان بن عفان بمنطقة فلل الجامعة ورفع كافة الإشغالات من الشوارع وإلزام أصحاب المحال التجارية والكافيتريات والمقاهي بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على الرصيف واتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالفين. كما شهدت جولة محافظ الشرقية تفقد أعمال توسعة ورصف طريق العشة الرابط بين طريق كفر أبو حسين وصولاً لشارع الشهيد الطيار، بطول 900 متر وعرض 16 مترا، مؤكداً أن الطريق يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين طريق كفر محمد حسين وشارع الشهيد الطيار، كما يربط ما بين طريق الأحرار وشارع المعهد الديني ليُساهم وبشكل كبير في تخفيف الكثافة المرورية على طريق الأحرار المؤدي إلى كوبري الصدر وطريق بلبيس القاهرة الصحراوي.

كما تفقد المحافظ مشروع إنشاء متنزه للعائلات بكفر أبو حسين بمدينة الزقازيق مقام على مساحة 2000 متر والذي يضم متنزهات وحدائق ومقاعد لجلوس المواطنين بالمتنزه وألعاب للأطفال، وكذلك حاويات متحركة قابلة للفك والتركيب لتقديم خدمات الوجبات السريعة والمشروبات للمترددين والزائرين من المواطنين وذلك إستكمالا لرؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم والعطلات الرسمية .

رافق المحافظ في الجولة المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و شعبان ابو الفتوح رئيس حي أول الزقازيق ومحمد الأباصيري رئيس حي ثان.