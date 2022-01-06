معاينة مكان انقلاب سيارة ميكروباص وإصابة 16 شخصا بالطريق الصحراوى بأطفيح

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى فى أطفيح، مما أسفر عن إصابة 16 شخصا، وتم الاستماع لأقوال المصابين، عقب نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد السائق، مما أسفر عن انقلاب السيارة.

وتم رفع آثار الحادث، وإعادة حركة المرور لطبيعتها مرة أخرى بالطريق، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث مروري بالطريق الصحراوى فى أطفيح، انتقل رجال الإدارة العامة للمرور إلى مكان الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 16 شخصا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. وشددت إدارة المرور على اتباع العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق. وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تكمن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.