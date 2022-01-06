مصرع عامل وإصابة آخر فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية فى مركز سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى عامل مصرعه بينما أصيب عامل آخر بكسور متفرقة بالجسم على إثر وقوع مصادمة بدائرة مركز سوهاج بين سيارة نقل ودراجة بخارية، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سوهاج العام، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة السير عقب توقفه جزئيا.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بوقوع مصادمة على الطريق بين سيارة نقل ودراجة بخارية ووجود متوفى ومصاب.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج بوقوع حادث تصادم ومتوفـي ومصاب دائرة مركز سوهاج تبين أنه أثناء توقف السيارة نصف نقل قيادة "ياسر ا ص س" 40 سنة سائق، ويقيم بذات الناحية علي جانب الطريق اصطدمت بها دراجة بخارية "بدون لوحات معدنية" قيادة "محمد ا م ع" 19 سنة عامل ويقيم بذات الناحية ونتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقه "محمد ا م ع" 20 سنة حاصل علي دبلوم ويقيم بذات الناحية "كسور وكدمات متفرقة بالجسم"، فتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج الجامعي والمصاب لمستشفي سوهاج العام.

وبسؤال قائد السيارة وكل من والد المتوفـي أشرف م ع م 47 سنة عامل وعم المصاب رمضان م ع ح 57 سنة عامل ويقيمان بذات الناحية، أقرا بمضمون ما تقدم، ونفيا الأخيرين الشبهة الجنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة لعامة والتى تولت التحقيق.