مصرع عاملين وإصابة 2 آخرين بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة فى 6 أكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

لقى عاملين مصرعما وأصيب اثنين آخرين بحالة تسمم بعد تناولهما وجبة طعام فاسدة داخل أحد المطاعم بمدينة 6 أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ وفاة عاملين ووصول 2 آخرين إلى المستشفى العام بمدينة 6 أكتوبر، مصابين بحالة إعياء شديدة، نتيجة إصابتهما بحالة تسمم، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهما.

وفتحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحقيق حول الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، والتقرير الطبى الخاص بالمصابين، وتشريح جثث المتوفيين، وطلبت تقرير واف حول أسباب الوفاة.