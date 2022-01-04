اليوم السابع
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مصرع عاملين وإصابة 2 آخرين بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة فى 6 أكتوبر

الثلاثاء، 04 يناير 2022 02:14 م
مصرع عاملين وإصابة 2 آخرين بعد تناولهم وجبة طعام فاسدة فى 6 أكتوبر سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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لقى عاملين مصرعما وأصيب اثنين آخرين بحالة تسمم بعد تناولهما وجبة طعام فاسدة داخل أحد المطاعم بمدينة 6 أكتوبر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.
 
 
كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغ وفاة عاملين ووصول 2 آخرين إلى المستشفى العام بمدينة 6 أكتوبر، مصابين بحالة إعياء شديدة، نتيجة إصابتهما بحالة تسمم، وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهما.
 
 
وفتحت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر، تحقيق حول الواقعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية، والتقرير الطبى الخاص بالمصابين، وتشريح جثث المتوفيين، وطلبت تقرير واف حول أسباب الوفاة.
 
 

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