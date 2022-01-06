اليوم السابع
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مصادر: من المخطط تصدير 5 شحنات غاز مسال من إدكو يناير الجارى

الخميس، 06 يناير 2022 09:00 ص
مصادر: من المخطط تصدير 5 شحنات غاز مسال من إدكو يناير الجارى تصدير غاز ـ ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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كشفت مصادر مسئولة بقطاع البترول،عن أنه من المخطط تصدير من 4إلي 5 شحنات غاز مسال من مصنع إسالة الغازبإدكو خلال شهر يناير الجاري . وأضاف المصادر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم تصدير شحنة غاز مسال خلال الأسبوع الجاري .

يذكر أنه قد تم تحقيق رقم قياسى فى صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر فى صدارة ترتيب الدول العربية التى حققت النمو الأكبر فى حجم صادرات الغاز الطبيعى خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالى 900% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020.

ومؤشرات الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021 بلغت : 4ر82 مليون طن مكافئ و4ر8% زيادة فى الإنتاج بلغ إجمالي الإنتاج من الثروة البترولية خلال عام 2021 حوالى 4ر82 مليون طن بواقع حوالي 3ر28 مليون طن زيت خام ومتكثفات، وحوالى 1ر53 مليون طن غاز طبيعى، و حوالى مليون طن بوتاجاز وذلك بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية.


البترول

الغاز

تصدير الغاز

الغاز المسال

صادرات الغاز

الغاز الطبيعي

مصانع الإسالة

مصنع اسالة الغاز بادكو

دمياط

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