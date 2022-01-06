مستشفيات الحميات بالإسماعيلية تستقبل 59 ألف حالة فى 6 أشهر

الإسماعيلية - السيد فلاح

شهدت مستشفى حميات الإسماعيلية ، المخصصة كمستشفى عزل لعلاج مرضى كورونا، طفرة فى الفترة الأخيرة، من تطور مستوى الخدامات في الـ6 شهور الماضية، فضلاً عن توافر عدد من الأطباء بمختلف التخصصات.

وقال الدكتور أسامة العدوى، مدير إدارة حميات الإسماعيلية، بمديرية الصحة بالمحافظة، إن مستشفيات الحميات بالإسماعيلية استقبلت فى النصف الأخير من عام الماضى 59092 حالة وقدمت كافة الخدمات الطبية المطلوبة لهم، مشيرًا إلى أن إدارة الحميات تعاقدت مع عدد من أطباء رعاية مقيمين وأخصائيين للعمل بمستشفى حميات الإسماعيلية، بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء رعاية مقيمين وأخصائيين للعمل بمستشفى حميات التل، كما تم التعاقد مع استشارى تحاليل طبية من جامعة قناة السويس للعمل بمستشفى حميات الإسماعيلية، وتعاقدوا مع استشاري جراحة لمناظرة عروض الجراحة بمستشفى حميات الإسماعيلية، كما تعاقدوا مع استشاري كلى للعمل بقسم الكلى بمستشفى حميات الإسماعيلية، وتعاقدوا أيضاً مع أطباء مقيمين باطنه وحميات وأطفال للعمل بمستشفى حميات التل، كما شهدت المستشفيات استقبال عدد من الحالات لغير المصريين، مما يؤكد على تطوير المنظومة الصحية داخل المستشفيات.

وأوضح "العدوي" أن مستشفى حميات الإسماعيلية شهدت في النصف الثاني من عام 2021 تردد 50 ألف 687 حالة على قسم الاستقبال والطوارئ، توفى منهم 497 حالة.

وأضاف مدير إدارة الحميات بالإسماعيلية، أن مستشفى حميات التل الكبير استقبل فى الـ6 شهور الأخيرة 8408 حالة، وتوفي منهم 62 حالة.

ويذكر أن مستشفى حميات الإسماعيلية تحتوي على 26 سرير رعاية مركزة، و16 جهاز تنفس الصناعي، وعدد أسرة الداخلي 171 سرير، وعدد أسرة الاستقبال والطوارئ 12 سرير، لإجمالي عدد الأسرة 209.

وتحتوي مستشفى حميات التل الكبير على 20 سرير رعاية مركزة، كما تحتوى 10 أسرة، و30 سرير رعاية المتوسطة، و225 سرير داخلى، و5 أسرة استقبال وطوارئ، وإجمالى عدد الأسرة 325.

وأكد "العدوى" على ضرورة حصول المواطنين على لقاح كورونا، مشيرًا إلى أن الجرعة التنشيطية الثالثة مهمة ويجب الحرص عليها بشكل جيد، مؤكدًا أنها تنشط الجهاز المناعى، مضيفًا أن الوزارة حددت 4 فئات ستصلهم رسائل للحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية للقاح كورونا وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن ومن فوق سن 18 عامًا والعاملين فى الفرق الطبية.