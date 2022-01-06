محافظ المنوفية: متابعات ميدانية لأعمال الرصف والتطوير بشوارع تلا ومنوف وقويسنا

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة المتابعة الدورية والمستمرة لكافة أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال قطع الفرمة بشارع سعد عبد اللة والمتفرع من شارع الجلاء تنفيذ مديرية الطرق للوقوف على مستجدات الأعمال على أرض الواقع تمهيداً للبدء فى أعمال الرصف ، فضلا عن متابعة أعمال إستكمال الرصف بطريق" قويسنا – شبين الكوم" تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، وأكد رئيس المدينة على إستمرار المتابعة الدورية لكافة أعمال التطوير بنطاق المدينة وتكثيف الجهود لدفع منظومة العمل لضمان الانتهاء من الأعمال المقررة.

فيما تم شن حملة نظافة مكبرة بشوارع الباجورى ومحمود سيبوية والجمهورية والعهد الجديد ورفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم للحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى كما تابعت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال التطوير بشارع الحرية ومتفرعاته بعدد 2 شارع بطول 1 كم ، حيث جارى حاليا أعمال قطع الفرمة تمهيداً لوضع طبقة السن ورصف الطريق وسيتم تركيب بلدورات وأرصفة جانبية و زرع أعمدة ديكورية حديثة بالشارع ، بالإضافة إلى متابعة أعمال التطوير بشارع السادات تمهيدا للرصف ، وأكدت رئيسة المدينة على الشركات المنفذة بضرورة تسريع معدلات الأداء مع الإلتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية المقررة .

وفى منوف، تابع رئيس الوحدة المحلية بمنوف أعمال التطوير بشارع التحرير وإنشاء بلاعات الأمطار للبدء فى أعمال الرصف ، بالإضافة إلى متابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار والحشائش بالحدائق العامة بالمدينة لإضفاء مظهر جمالى ، فضلا عن شن حملات نظافة وإشغالات مكبرة بنطاق المدينة لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومي والميداني بالشارع ومتابعة أعمال التطوير بكافة القطاعات الخدمية وتذليل العقبات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تنمية شاملة ملموسة علي أرض الواقع .