محافظ الغربية يقدم واجب العزاء فى وفاة القمص بسادة بطرس

الغربية مصطفى عادل

حرص الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على تقديم واجب العزاء فى وفاة القمص بسادة بطرس، راعى كنيسة الشهيد أبى سيفين بزفتي، حيث كان فى استقباله الأنبا صليب أسقف ميت غمر والنائب البابوى لإيبارشية المحلة وتوابعها والقمص تيموثاوس وعدد من القساوسة ورجال الكنيسة، وحضر العزاء رئيس مركز ومدينة زفتى.

وفى وقت سابق، حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقديم التهنئة إلى الأقباط العاملين داخل ديوان عام المحافظة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وذلك خلال استقباله لهم داخل قاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأكد المحافظ على روح المحبة والتسامح بين أشقاء الوطن الواحد، مشيراً إلى سعادته بتواجده معهم، متمنياً لهم السعادة والصحة والعمل الجاد من أجل مصرنا الغالية، ومن جانبهم أعرب العاملين عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من المحافظ.