محافظ الغربية يقدم التهنئة للعاملين الأقباط بالديوان العام بمناسبة عيد الميلاد

الغربية مصطفى عادل

حرص الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على تقديم التهنئة إلى الأقباط العاملين داخل ديوان عام المحافظة بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وذلك خلال استقباله لهم داخل قاعة الاجتماعات بالديوان العام.

وأكد المحافظ على روح المحبة والتسامح بين أشقاء الوطن الواحد، مشيراً إلى سعادته بتواجده معهم، متمنياً لهم السعادة والصحة والعمل الجاد من أجل مصرنا الغالية، ومن جانبهم أعرب العاملين عن سعادتهم البالغة بتلك اللمسة الإنسانية من المحافظ.

وتفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، محيط الكنائس للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أعياد الميلاد المجيدة، حيث شملت الجولة تفقد محيط (كنيسة الحمرا مطرانية طنطا، كنيسة ماري جرجس، كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنة وكنيسة العذراء بالمحلة الكبرى).

وأشاد محافظ الغربية بجهود رجال الوحدات المحلية في تكثيف أعمال النظافة، دهان البلدورات، دهان أعمدة الإنارة، قص وتهذيب الأشجار، كما وجه المحافظ بمنع الاجازات خلال الـ 48 ساعة القادمة لحين انتهاء الأعياد.