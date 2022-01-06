محافظ الغربية يحضر قداس عيد الميلاد المجيد.. صور

الغربية - محمد طارق

حرص الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على حضور قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة ماري جرجس بطنطا وتقديم التهنئة للأخوة الأقباط، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، واللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وترأس القداس نيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، الذي وجه الشكر لمحافظ الغربية ولجميع الحاضرين على حرصهم لحضور القداس، والذي يدل على عمق الترابط والوحدة بين أبناء الوطن الواحد، مثمناً الجهود التي يقوم بها المحافظ ومعاونيه في النهوض بالمحافظة.



محافظ الغربية يحضر قداس عيد الميلاد المجيد (1)



محافظ الغربية يحضر قداس عيد الميلاد المجيد (2)



محافظ الغربية يحضر قداس عيد الميلاد المجيد (3)